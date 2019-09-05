В ДНР заявили об отбитой атаке украинской ДРГ. Есть потери
Украинская ДРГ совершила попытку проникновения на территорию Республики, но встретив сопротивление Народной милиции ДНР, понесла потери и была вынуждена отступить.
Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня, в 01.00 в районе населённого пункта Новомарьевка группа украинских боевиков из состава 35-й бригады морской пехоты ВСУ численностью до 10 человек, совершила попытку проникнуть на территорию Республики. Понеся потери, трое погибшими и не менее двух раненными, диверсанты бежали с поля боя», – утверждает он.
По информации представителя оборонного ведомства, в противостоянии с украинскими военными ДНР понесла потери – один военный ранен и один убит.
Напомним, неделю назад произошел аналогичный инцидент – в результате боестолкновения украинской ДРГ с военнослужащими ДНР один военный ДНР погиб, один получил ранение и трое пропали без вести.
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