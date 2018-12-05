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В Донбасс перебрасываются ударные группировки ВСУ для наступления
В то время, как Киев пытается переключить внимание мирового сообщества на собственную же провокацию в районе Керченского пролива, в Донбасс перебрасываются украинские войска.
Об этом сегодня во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«За шумовой информационной завесой, когда киевский режим пытается переключить внимание мирового сообщества на собственную же провокацию в районе Керченского пролива, в регион (Донбасс – ред.) перебрасываются существенные наступательные компоненты, которые рассредоточиваются вдоль всей линии соприкосновения.
В соцсетях были опубликованы фотографии переброшенных в Мариуполь танковых подразделений. Кроме того, в зону конфликта передислоцируется личный состав десантно-штурмовых и механизированных бригад ВСУ после тренировки в ноябре под руководством американских, британских и канадских инструкторов. Объявлено о начале учений в Запорожской, Херсонской, Черниговской областях, а также об учебных сборах резервистов.
Также на линии соприкосновения замечены представители иностранных ЧВК, которые вели обучение украинских спецподразделений с прицелом на наступательные операции. На военные рельсы переводится система функционирования Оборонпрома и ремонтно-оборонительных мощностей – одним словом военное положение – это ширма, за которой Порошенко пытается скрыть намерения организовать в Донбассе провокацию», – заявила представитель МИД РФ.
Также Захарова отметила, что по информации британских СМИ, на Украину направлены военнослужащие 77-й бригады ВС Великобритании, в число основных задач которой входят спецоперации в интернете, а также осуществление психологического и информационного противоборства.
«Подобная информация свидетельствует о продолжении Лондоном провокационного курса на дестабилизацию обстановки на Украине и может рассматриваться как прямая попытка спровоцировать новый виток военного противостояния в Донбассе, а также сорвать процесс мирного урегулирования», – добавила Захарова.
Она также заявила, что введенное на Украине военное положение несёт в себе серьёзнейшую угрозу возобновления боевых действий в Донбассе.
«В указанной зоне сформирована ударная группировка ВСУ. В ноябре ОБСЕ зафиксировано более 50 единиц военной техники ВСУ в нарушении комплекса мер и более 150 единиц вооружений сразу за пределами линии отвода. В Донбасс стягиваются ЗРК «Бук», С-300, станция радиоподавления Р-934 и другие вооружения.
Кроме того, в нарушении комплекса мер, запрещающих использования БПЛА, кроме ОБСЕ, ВСУ активно применяют ударные беспилотники. Переняв напрямую тактику их использования у террористов ИГИЛ, украинские силовики с помощью беспилотников сбрасывают ручные гранаты и мины на гражданские объекты», – рассказала Захарова.
Метки: конфликт в Донбассе, Мария Захарова
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