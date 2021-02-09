Подпишись на рассылку
09.02.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Происшествия, Украина
Просмотров:

В Донбассе боевики ВСУ расстреляли такси с сослуживцем

Новости Украины

Украинские боевики в Донбассе ранили сослуживца и убили водителя такси, открыв панический огонь по приближающемуся к их позициям автомобилю.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Там отметили, что ВСУ захлестнула череда происшествий, в результате которых страдают как сами боевики, так и гражданское население.

После вчерашнего ДТП, когда пьяные оккупанты сбили 9-летнюю девочку, произошло ещё одно происшествие на почве распития алкогольных напитков.

«8 февраля сержант Боровик из 53-й бригады, самовольно покинул передовые позиции и отправился в кафе в населённом пункте Волноваха, где распивал спиртные напитки. Отсутствие  подчиненного обнаружил прибывший на позиции подразделения командир батальона подполковник Волоховский. Узнав об этом, Боровик в спешном порядке на такси отправился к месту несения службы», – сообщили в ведомстве.

При этом в районе Старомихайловки боевик решил срезать путь и потребовал от водителя такси изменить маршрут следования, в результате чего автомобиль заехал в тыл одного из взводных опорных пунктов 53-й бригады ВСУ.

«Украинские боевики, находившиеся на этих позициях, открыли огонь из стрелкового оружия по приближающемуся автомобилю, в результате чего Боровик получил ранение правой руки, водитель такси от полученных ран скончался на месте», – добавили в пресс-службе.

Сотрудники военной прокуратуры проводят следственные действия на месте происшествия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть