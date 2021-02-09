В Донбассе боевики ВСУ расстреляли такси с сослуживцем

09.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Украинские боевики в Донбассе ранили сослуживца и убили водителя такси, открыв панический огонь по приближающемуся к их позициям автомобилю.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Там отметили, что ВСУ захлестнула череда происшествий, в результате которых страдают как сами боевики, так и гражданское население.

После вчерашнего ДТП, когда пьяные оккупанты сбили 9-летнюю девочку, произошло ещё одно происшествие на почве распития алкогольных напитков.

«8 февраля сержант Боровик из 53-й бригады, самовольно покинул передовые позиции и отправился в кафе в населённом пункте Волноваха, где распивал спиртные напитки. Отсутствие подчиненного обнаружил прибывший на позиции подразделения командир батальона подполковник Волоховский. Узнав об этом, Боровик в спешном порядке на такси отправился к месту несения службы», – сообщили в ведомстве.

При этом в районе Старомихайловки боевик решил срезать путь и потребовал от водителя такси изменить маршрут следования, в результате чего автомобиль заехал в тыл одного из взводных опорных пунктов 53-й бригады ВСУ.

«Украинские боевики, находившиеся на этих позициях, открыли огонь из стрелкового оружия по приближающемуся автомобилю, в результате чего Боровик получил ранение правой руки, водитель такси от полученных ран скончался на месте», – добавили в пресс-службе.

Сотрудники военной прокуратуры проводят следственные действия на месте происшествия.