В Донбассе боевики ВСУ расстреляли такси с сослуживцемНовости Украины
Украинские боевики в Донбассе ранили сослуживца и убили водителя такси, открыв панический огонь по приближающемуся к их позициям автомобилю.
Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Там отметили, что ВСУ захлестнула череда происшествий, в результате которых страдают как сами боевики, так и гражданское население.
После вчерашнего ДТП, когда пьяные оккупанты сбили 9-летнюю девочку, произошло ещё одно происшествие на почве распития алкогольных напитков.
«8 февраля сержант Боровик из 53-й бригады, самовольно покинул передовые позиции и отправился в кафе в населённом пункте Волноваха, где распивал спиртные напитки. Отсутствие подчиненного обнаружил прибывший на позиции подразделения командир батальона подполковник Волоховский. Узнав об этом, Боровик в спешном порядке на такси отправился к месту несения службы», – сообщили в ведомстве.
При этом в районе Старомихайловки боевик решил срезать путь и потребовал от водителя такси изменить маршрут следования, в результате чего автомобиль заехал в тыл одного из взводных опорных пунктов 53-й бригады ВСУ.
«Украинские боевики, находившиеся на этих позициях, открыли огонь из стрелкового оружия по приближающемуся автомобилю, в результате чего Боровик получил ранение правой руки, водитель такси от полученных ран скончался на месте», – добавили в пресс-службе.
Сотрудники военной прокуратуры проводят следственные действия на месте происшествия.
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