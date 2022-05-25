В Донбассе формируется несколько котлов для ВСУ

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Новости Украины

Войска союзных сил продолжают освобождать оккупированные ВСУ населённые пункты и перерезать стратегически важные трассы, по которым шло снабжение противника.

Об этом сообщают военкоры и официальные источники, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Силами Народной милиции освобождена Тошковка. При отступлении украинские войска сравняли посёлок с землёй», – говорится в сообщении Народной милиции ЛНР.

Взятие Тошковки открывает путь на Лисичанск.

«Несмотря на то, что противник утром заявил, что они выбили наши силы из посёлка, мы находимся на его территории. Позади догорают последствия обстрела ВСУ, которые, уходя, продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру и дом мирных жителей. Народная милиция противника из Тошковки выбила и продолжает освобождение ЛНР, сковывание противника на участке Лисичанск-Северодонецк», – рассказал с места событий представитель УНМ ЛНР Иван Филипоненко.

Кроме того, как сообщал «ПолитНавигатор», союзные подразделения взяли Белогоровку на трассе Артемовск-Лисичанск, а также расположенное рядом с Белогоровкой село Нагорное.

Военкор Аким Апачев считает, что после того, как Союзные силы освободили Тошковку, группировка ВСУ в Золотом и Горском может попасть в очередной котел. Ввиду того, что союзники двигаются к северу от Попасной, в намечающееся окружение могут попасть еще ряд населённых пунктов.

В украинских СМИ также подтвердили, что трасса Артёмовск – Лисичанск отрезана союзными силами.

«В украинских ресурсах очередная «зрада» – сообщается о том, что главная транспортная артерия, по которой ВСУ теоретически могли бы отступить из Лисичанска и Северодонецка, отрезана Союзниками. Остаётся единственная дорога через г. Северск, но и к ней в севера двигаются союзные подразделения. Намечается еще один большой котел», – пишет военкор.

Также под контроль освободительных войск перешёл населённый пункт Луганское, что севернее освобождённого накануне Светлодарска, которому откровенно повезло, что ВСУ вышли из города без боя.