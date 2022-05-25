Киевский пропагандист Бутусов угодил в Северодонецкий котел

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Российские войска перерезали трассу Артемовск – Лисичанск, что фактически означает оперативное окружение группировки ВСУ в Северодонецко-Лисичанской агломерации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил киевский антироссийский пропагандист редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

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«Российские войска вчера вышли на трассу Бахмут – Лисичанск в районе сел Нагорное и Белогоровка (это вторая Белогоровка, село на трассе, в отличие от Белогоровки на берегу Северского Донца). Трасса перекрыта. Второй день в этом районе идут бои. Всего семь суток враг пытается прорвать нашу оборону и перехватить трассу. Противник стремится закрепиться и расширить зону прорыва. Если противник сможет закрепиться, это будет означать оперативное окружение наших войск в районах Северодонецка и Лисичанска. Окружение будет неполным – но останется только один второстепенный путь. Ситуацию все видят, конечно. Это не должно стать вторым Мариуполем», – пишет Бутусов.

Он говорит, что в настоящее время находится в районе Северодонецка и утверждает, что ВСУ не собираются оставлять Луганщину.

«Угроза с тыла не может не вызывать беспокойства, об этом нужно говорить, чтобы показать понимание обстановки и принятия мер. Оснований для паники нет – это война, и результат зависит от нашей инициативы и компетентного командования больше, чем от действий противника. Поэтому нужны благоразумные действия, нужное усиление. Мы не жертвы, у нас есть силы и средства, есть воля и есть стремление победить», – резюмирует пропагандист..

В свою очередь военный обозреватель Борис Рожин указывает, что под контроль союзных войск перешла не только Белогоровка, но и расположенное рядом село Нагорное, что фактически привело к перерезанию основной трассы снабжения Северодонецкой группировки ВСУ.

«Также сегодня заняли Тошковку, что создало угрозу основной линии снабжения группировки ВСУ в Горско-Золотом укрепрайоне. По сути, все что к северу от Белогоровки уже фактически в оперативном окружении, так как в распоряжении ВСУ осталась дорога через Северск, которая имеет куда как меньшую пропускную способность. Фактически Северск становится опорой для горловины Северодонецкого котла. При продвижении к Северску от Ямполя или при продвижении от Белогоровки к трассе Артемовск-Северск, котел из оперативного станет полным. Полагаю, уже на этой неделе мы таки увидим крупный котел, если конечно ВСУ экстренно не начнут отходить к Артемовску и Славянску», – прогнозирует Рожин в своем телеграм-канале.

Правда, назначенный киевским режимом главой оккупированной части ЛНР Сергей Гайдай утверждает, что трасса Артемовск — Лисичанск не перерезана.

«После обеда СМИ начали распространять новость о том, что оккупанты якобы отрезали «дорогу жизни».

Это не соответствует действительности. Дорога простреливается, но мы уже смогли завезти гумгрузы. Состоянием на 13 часов передвижение по дороге возможно. Некоторые заголовки вообще вызывают возмущение. Писать «Русские перерезали сообщение по трассе Лисичанск-Бахмут. Луганщина в котле? безответственно и манипулятивно. Свои догадки оставьте при себе. Думали ли вы о том, что будет с родными защитников, защищающих Луганщину и родственников, оставшихся в области, когда они это прочитают? Какой котел? Подумайте о людях. Верьте только официальным источникам информации», – призвал Гайдай в своем телеграм-канале.