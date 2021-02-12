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12.02.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
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В Донбассе из-за Зеленского два боевика ВСУ взлетели на воздух

Новости Украины

Неисправное оборудование и суета в подразделениях ВСУ на Донбассе, в связи с прибытием высокопоставленных лиц, привели к смерти двух боевиков ВСУ.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера, в ходе работы президента Украины и послов «Большой семерки» на Донбассе, в зоне ООС из-за халатности ряда должностных лиц произошел очередной инцидент, приведший к гибели двух боевиков ВСУ.

Так, для обеспечения безопасности высокопоставленных лиц в зоне ответственности 28 бригады комбриг Марченко приказал командирам батальонов собственными силами организовать проверку территорий в районах пунктов временной дислокации на наличие взрывоопасных предметов», – сообщил Басурин.

Одна из организованных нештатных сапёрных групп, проводившая разминирование местности в районе Новомихайловки, использовала неисправный металлоискатель, о чем неоднократно докладывалось вышестоящему командованию.

«Во время проведения разминирования, саперная группа подорвались на противопехотной мине. По предварительным данным, на месте подрыва погибли два боевика», – рассказал представитель ведомства.

Данная информация подтверждается предоставленной УНМ ДНР записью телефонных переговоров боевиков ВСУ, где сообщается, что основной причиной ошибки сапёров является неисправность металлоискателя.

«Там какие-то три х#я в генеральских погонах приехали проверять режим тишины… Пацанов жалко… Там металлоискатель конченый, молдавский (здесь – некачественный, «китайский», неудобный – ред.), короче, как наши написали, вот эта вся х##ня и произошла», – переговаривались украинские боевики.

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