07.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Пятого февраля в Донбассе был убит один из активистов Майдана, боевик «Правого сектора» Александ Конах («Собр»).

Об этом на своей странице Facebook сообщает украинский журналист Михаил Ухман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тридцатилетний Александр Конах «Собр», боец Добровольческого Украинского Корпуса «Правый сектор», родился в Черниговской области. Свой боевой путь он начал с Майдана, потом было освобождение Авдеевки. бои в разных уголках Донецкой и Луганской областей», – написал журналист.

Отметим, что пресс-служба штаба «ООС», как всегда замалчивая потери ВСУ, сообщила, что 5 февраля один военнослужащий получил ранение.

Напомним, ранее пресс-служба Народной милиции ДНР сообщала, что двое ВСУшников погибло, пятеро ранено в результате наезда военного автомобиля на противотанковую мину на Луганщине.