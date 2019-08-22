В Донбассе напомнили Суркову, что сражаются не за Сингапур, а Россию

22.08.2019, Москва, Михаил Рябов

Донбасс с 2014 года ведет вооруженную борьбу не за нахождение в составе Украины, а за воссоединение с Россией по примеру Крыма.

Об этом в своем блоге пишет экс-советник правительства ДНР Роман Манекин, комментируя вышедшее накануне интервью московского политолога Алексея Чеснакова, где тот рассказывал о конкуренции в столице двух концепций относительно будущего Донбасса.

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«Чеснаков пытается убедить, что в Москве существует две точки зрения: немедленно сдать Донбасс Украине (ее якобы представляет Козак) и добиваться «особого статуса», который в неопределенной перспективе может вылиться в отношения Украины и Донбасса аналогичные тем, что существуют между Великобританией и Канадой или – другой вариант – как Гонконга с Китаем (вторую позицию отстаивает патрон Чеснакова, Сурков). На самом деле, существует еще третья точка зрения: населения Донбасса. И – с большой долей уверенности могу об этом сказать – населения Российской Федерации. И она состоит в том, что Донбасс – это Россия», – отмечает Манекин.

Он категорически не приемлет долгосрочную перспективу существования Донбасса в качестве непризнанного региона, считая, что это будет равносильно тому, чтобы «создать на территории ДНР/ЛНР «украинскую Чечню» и бесконечно «доить» российский бюджет, рассказывая разнообразные басни о «геополитических раскладах».

Манекин обращает внимание на состоятельность аналогий с Китаем и Гонконгом, поскольку сейчас изолированные непризнанные ЛДНР никак не могут служить притягательной моделью для жителей сытого Киева.

«Чеснаков также пишет о том, что Донбасс призван стать платформой проникновения российского влияния на Украину. Блажь! Не с этим режимом! Чтобы Донбасс стал таким плацдармом, нужно, чтобы жизнь населения региона стала на порядки качественнее, чем на Украине (здесь будет кстати вспомнить вышеупомянутый Гонконг)», – отмечает автор.

По его мнению, предложение изматывать Украину требованием выполнять Минские соглашения – означает, прежде всего, перспективу неопределенно долгого продолжения обстрелов и «удлинение трагедии населения Донбасса».

«Очередной «хитрый план» Суркова – беспочвенная фантазия. Он – не реализуем, в принципе. Зато обещает дальнейшие тяготы населению РФ и удлинение трагедии населения Донбасса. Пять лет прошло с начала войны. Поразительно, но каждый человек, попавший во власть, считает, что будет при власти вечно. И еще успеет решить проблемы, способа решения которых пока не знает», – считает Манекин.