В Донбассе неожиданно скончался молодой ВСУшник

10.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

В находящемся в так называемой зоне «ООС» артиллерийском взводе ВСУ неожиданно попал в больницу и скончался молодой офицер Артем Кучеренко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила экс-боевик «Правого сектора», командир взвода Елена Белозерская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тарасович… Все офицеры, по крайней мере, у нас в батальоне, называют друг друга просто по отчеству, без имени. Молодой офицер, черкасчанин, умный, не по-армейски интеллигентный, прекрасный товарищ, служили вместе ровно год. Артем Кучеренко. Умер сегодня. От тяжелой болезни. Развившейся так быстро, что мы и понять не успели, насколько все серьезно.

Перед тем, как я ушла в отпуск, он лег в госпиталь, потому что вроде бы нехорошо себя чувствовал. Когда так говорит человек в возрасте чуть за 20 – как-то не относишься серьезно. Он был женат. Очень любил свою жену. Очень переживал, что из-за службы мало бывает дома. Он был неразговорчив и мало рассказывал о себе. На здоровье тоже не любил жаловаться. Я целый день сегодня в ошарашенном состоянии.

Больно. Это хуже, чем боевая потеря, потому что как-то не по-человечески. Люди, не забивайте на свое здоровье!», – написала Белозерская.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что два украинских военнослужащих отравились «неустановленной жидкостью» в прифронтовом населенном пункте Пески под Донецком, в результате чего один боевик скончался, а второй впал в кому