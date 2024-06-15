В Донбассе нужна помощь не только людям – неравнодушные спасают кошек и собак

В далёком уже 2019 году «ПолитНавигатор» сообщал про акцию помощи донецкому приюту «Пиф», предложив родителям маленьких читателей, да и вообще всем читателям скачивать сказочную повесть журналиста и детского писателя Андрея Лубенского «Приключения маленького дракона Охо».

Как мы и сообщали, электронная книга с согласия автора специально выложена для бесплатного чтения и скачивания, это подарок всем детям.

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Суть акции, которая продолжается с тех пор, проста: все желающие могут просто скачать книжку для своих детей, а могут при желании и по возможности при этом перечислить посильную сумму в помощь донецкому приюту «Пиф», сотрудники которого героически спасают четверолапых в зоне боевых действий и не только.

Братьев наших меньших — а в приюте их сотни – нужно лечить, кормить, обогревать, пристраивать. Это не так просто делать и в мирное время, а что говорить о нынешних условиях.

О приюте «Пиф» можно рассказывать долго, но лучше всего расскажут о нем добрые дела его сотрудников и всех, кто им помогает. Всю информацию о работе приюта можно найти в его телеграм-канале.

Там же и реквизиты для тех, кто решит помочь хвостикам.

Это для неравнодушных. Но надо чтобы эти неравнодушные люди (мы знаем, что их много) об акции знали. Недавно акцию поддержал известный публицист и историк Владимир Скачко, опубликовав информацию о ней в соцсети. Не проходите и вы мимо, распространяйте информацию и давайте ссылки на телеграм-канал приюта.

«Пиф» – приют для собак, но там спасаются и котики. А мы намерены «расширить» акцию, предложив всем помогать посильно и приюту «Кошкин дом Донецк» (где не отказывают в помощи и собакам).

Спасатели наладили переправку осиротевших котеек в Москву и в другие города России. И — как знать, может быть, спасёте маленькую жизнь, приютите дома своё счастье. Или поможете спасать. Словом, наша благотворительная акция продолжается и расширяется. Присоединяйтесь!