Новости Украины

Народная милиция республик Донбасса и ВС РФ делают всё ,чтобы максимально обезопасить освобождённые от ВСУ территории, в отношении которых Киев предпринимает любые методы, лишь бы там не налаживалась мирная жизнь.

Об этом в эфире «Россия 1» рассказал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Сейчас российская армия, союзные силы в ответ (на варварские обстрелы ВСУ – ред.) объявили охоту за «Хаймерсами», за новой техникой, которая туда прибывает. Они отстреливают тех, кто приезжают сюда с новым высокоточным оружием, которое сейчас используется против наших городов и, в первую очередь, против мирных граждан. Это – другая тактика. Это не терроризм, не издевательство над людьми. Это – борьба, которая снимает опасность с той стороны Что делает, в свою очередь, Зеленский? Он видит в мирном населении угрозу. Видит оружие в контексте референдума. Сейчас Зеленский понимает, что для того, чтобы не дать возможность провести в ЛНР, Херсонской области, на других территориях референдумы, нужно усилить напряжение, не дать возможность увеличить безопасность этих территорий. И это – самое главное для него сейчас, потому что страшно. Страшно, что люди примут свое решение, что они закрепят его юридически и, тем самым, реализуют свое право, которое гарантировано уставом ООН, конвенцией о коренных народах», – заявил Мирошник. «Народ имеет право на свое самоопределение. И как только он будет закреплен юридически, Зеленскому уже крыть нечем. Он 150 раз не будет признавать, никто этого не будет признавать, но факт можно будет считать состоявшимся. И он прекрасно понимает, что это – одна из главных опасностей, против которых сейчас активизируется украинская сторона», – добавил посол.

Он подчеркнул, что единственная цель обстрелов – запугивание.

«Они очень активно долбят по территориям, стараясь нагнать страха (людям – ред.), которые там живут, чтобы не ходили на референдумы, не смогли организовать это волеизъявление, какие-то политические процедуры и систему власти. Которая будет работать не на войну, а на восстановление, на формирование государственности, на отстройку тех территорий, которые были разрушены украинскими войсками», – добавил Мирошник.