Просмотров:
В Донбассе отвратительная медицина косит ряды украинских военных
Военнослужащий ВСУ скончался в зоне «ООС» на Донбассе от воспаления легких из-за низкого уровня медицинского обеспечения.
Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
В частности он отметил, что соединения Вооруженных сил Украины продолжают нести небоевые потери в связи с низким уровнем медицинского обеспечения военнослужащих.
«Девятого января в населенном пункте Попасная от воспаления легких скончался военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады рядовой Лобоченко», – сообщил Михаил Филипоненко.
Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что двенадцать бойцов ВСУ были госпитализированы в больницу Лисичанска с обморожениями различной степени.
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.