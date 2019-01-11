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11.01.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Медицина, Украина
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В Донбассе отвратительная медицина косит ряды украинских военных

Военнослужащий ВСУ скончался в зоне «ООС» на Донбассе от воспаления легких из-за низкого уровня медицинского обеспечения.

Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности он отметил, что соединения Вооруженных сил Украины продолжают нести небоевые потери в связи с низким уровнем медицинского обеспечения военнослужащих.

«Девятого января в населенном пункте Попасная от воспаления легких скончался военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады рядовой Лобоченко», – сообщил Михаил Филипоненко.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что двенадцать бойцов ВСУ были госпитализированы в больницу Лисичанска с обморожениями различной степени.

 

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