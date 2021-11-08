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08.11.2021 23:25
(Мск), Луганск,
Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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В Донбассе подорвались два украинских боевика

Новости УкраиныВ Донбассе в результате подрыва «дружественных» боеприпасов один украинский боевик погиб, ещё один получил...

В Донбассе в результате подрыва «дружественных» боеприпасов один украинский боевик погиб, ещё один получил ранения.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы УНМ ЛНР Александр Мазейкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ходе проведения занятий по огневой подготовке, в результате нарушения требований безопасности при метании гранат РГД-5, осколочные ранения получил рядовой Степаненко», – сказал он.

Однако руководитель занятия – командир механизированной роты – попытался скрыть несчастный случай, и доложил вышестоящему командованию, что боевика якобы ранили защитники Донбасса.

Кроме того, в районе подконтрольного Киеву населённого пункта Золотое, во время проведения фортификационных работ, при попытке извлечь из грунта неразорвавшийся боеприпас, погиб один боевик – сержант Павлисько.

Напомним, накануне один защитник Донбасса погиб, ещё один получил ранения в результате украинского удара из различного типа гранатометов, стрелкового оружия, а также 120-мм и 82-мм миномётов.

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