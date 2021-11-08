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08.11.2021 17:31
(Мск), Донецк,
Сергей Вредников
 
Война, Украина и Донбасс
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Защитники ДНР понесли потери на Мариупольском направлении

Один защитник Донбасса погиб, ещё один получил ранения в результате украинского удара из различного...

Один защитник Донбасса погиб, ещё один получил ранения в результате украинского удара из различного типа гранатометов, стрелкового оружия, а также 120-мм и 82-мм миномётов.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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 «В результате вражеского огня один наш защитник погиб, ещё один получил ранение. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, а раненному бойцу – скорейшего выздоровления», – сообщили в пресс-службе.

Утверждается, что бойцы ДНР ответным огнём подавили позиции противника. Потери украинской стороны уточняются.

Напомним, накануне в результате применения украинского беспилотника тяжёлые ранения получил один защитник Донбасса.

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