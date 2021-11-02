В Донбассе подвели итоги работ по поиску и опознанию гражданских жертв украинской агрессии

02.11.2021 23:59 (Мск), Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

В Луганске состоялся круглый стол по подведению промежуточных итогов работ по поиску мест захоронений жертв украинской агрессии в Донбассе, их идентификации и увековечению памяти.

Об этом сообщили на официальном сайте главы ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мероприятии приняли участие руководители республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник, чиновники, общественные деятели и эксперты ЛДНР, а также поисковики.

Перед началом круглого стола его участники ознакомились с фотовыставкой «Незаживающие раны Донбасса», где представлено более 50 фотографий о деятельности команд по поиску и вскрытию мест захоронений жертв украинской агрессии.

Открывая заседание, модератор Сергей Колесников отметил, что восьмой год украинские боевики убивают жителей Донбасса только за то, что они являются русскими. Так, за три месяца работы было выявлено более 10 мест захоронений, из которых были извлечены останки более 300 человек.

«Первичный осмотр тел, остатков одежды говорит о том, что это гражданское население, мирные жители, погибшие летом-осенью 2014 года в результате украинской агрессии. А именно – в результате применения военно-политическим руководством Украины запрещенных средств и методов ведения войны по объектам гражданского назначения», – пояснила заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

В свою очередь, омбудсмен Дарья Морозова отметила, что в республиках составляется база ДНК всех пропавших без вести.

«У нас есть список пропавших без вести. Их число составляет 354 человека. Из них на данный момент протипировано (сдали биоматериал для идентификации – ред.) 306 человек. Это очень важно, поскольку мы на данный момент составляем живую базу ДНК», – сказала она.

При этом омбудсмен отметила, что вопрос составления единой базы ДНК пропавших поднимается контактной группой в Минске с 2015 года, однако за прошедшее время так и не нашёл поддержки и понимания с украинской стороны. Безобразную позицию Киева подтвердил и Денис Пушилин.

«Уже шесть лет Киев упорно игнорирует инициативы Республик о создании единого механизма поиска. Более того, Украина блокирует предложения и международных организаций. Например, Международный Комитет Красного Креста выходил с такой инициативой. По сути, этим украинские власти признают свою вину в убийстве мирных граждан Донбасса», – сказал он.

В ходе круглого стола также обсудили темы гуманитарной составляющей поиска мест захоронений, сложности идентификации личности, судебно-медицинской работы и деятельности силовых органов, юридических аспектах и последствий, которые влияют на судьбы родственников пропавших без вести людей.

Денис Пушилин выразил уверенность, что рано или поздно всех украинских нацистов ждёт новый Нюрнбергский процесс.

«Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики расследует тысячи уголовных дел о преступлениях, совершенных ВФУ против жителей Донбасса с 2014 по 2021 годы. Расследуются убийства мирного населения, разрушение жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Со своей стороны Следственный комитет Российской Федерации продолжает возбуждать дела по фактам преступлений, совершенных вооруженными формированиями Украины в Донбассе», – сказал глава ДНР.

«Мы обязаны зафиксировать, задокументировать все преступления, которые совершила Украина на территории Донбасса, чтобы в перспективе в будущем привлечь виновных к ответственности… Мы действительно хорошо помним свою историю и не простим гибели ни одного жителя Донбасса», – добавил глава ЛНР Леонид Пасечник.

После окончания круглого стола руководители республик отдали дань памяти погибшим мирным жителям и возложили цветы к закладному камню будущего мемориального комплекса «Не забудем, не простим».