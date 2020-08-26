В Донбассе поймали на грубой лжи украинские СМИ

26.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

В результате плохой организации и отсутствия согласованности украинские пропагандисты, в том числе и официальная пресс-служба «ООС» попались на грубой лжи, нацеленной обвинить защитников Донбасса в несоблюдении перемирия.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В очередной раз мы отмечаем противоречивость заявлений пресс-центра штаба «ООС» и лживых украинских СМИ, которые не могут скоординировать свою работу по обвинению подразделений НМ ДНР в нарушении режима прекращения огня.

Подобные разногласия официальных источников свидетельствуют о недостоверности предоставляемых ими сведений, и прямо показывают несогласованность в информационных вбросах», – отметил он.

Так, в пропагандистском информационном агентстве «Obozrevatel» сообщили, что в Донбассе в результате обстрела со стороны «террористов», от разрыва гранаты ВОГ-25, были ранены двое украинских морпехов, один из которых – командир батальона.

В то же время в пресс-службе «ООС» заявили, украинские военнослужащие получили ранение «в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве». А спустя несколько часов, в той же пресс-службе «ООС» появилось сообщение, что морпехи подорвались на противопехотной мине.

«Не имея поводов обвинить Народную милицию в несоблюдении Минских договоренностей, украинское военное командование не оставляет попыток дискредитировать Народную республику с привлечением представителей Центров информационно-психологических операций и подконтрольных СМИ, под общим руководством пропагандистов пресс-центра штаба ООС», – прокомментировал произошедшее Никитин.

Напомним, накануне харьковский «волонтёр АТО» Роман Доник заявил, что «ранение» командира батальона морской пехоты ВСУ, скорее всего, было самострелом с целью как можно скорее покинуть зону «ООС».