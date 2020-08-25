Ранен комбат ВСУ, ответственный за гибель своих диверсантов

25.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Донбассе получил ранение якобы от вражеского обстрела из подствольного гранатомёта командир 137-го батальона ВСУ Вадим Рымаренко и сопровождающий его сержант.

Об этом у себя в Telegram-канале сообщил харьковский «волонтёр АТО» Роман Доник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня ранено два морпеха ВОГом. По странному стечению, один из раненых комбат Рымаренко. Тот самый, который отправлял эвакуации без поддержки и оставил умирать Журавля. Тот самый, который врал старшему начальнику, что Ярослав уже мертв. Тот самый, который врал, что у него нет видео с живым Журавлем, которое ему сбросили сразу. Тот самый, по деятельности которого во время эвакуаций ведется следствие. Тот самый, который врал в глаза родителям погибшего Журавля.

Для понимания глубины личности – тот самый, который по слухам, в 16 году в Песках придумал и оформил себе «контузию» от разрыва, которого никто из находящихся рядом не видел и не слышал», – написал Доник.

Следуя логике, он допустил, что данный инцидент может быть симуляцией или «самострелом», с целью уйти от ответственности, прикрываясь ранением.

«Хотелось бы чтоб Военная служба правопорядка в Вооружённых силах Украины провела всестороннюю проверку факта», – добавил «волонтёр».

Напомним, Ярослав Журавель был одними из нескольких диверсантов ВСУ, в том числе эстонский наёмник, подорвавшихся на минах под Зайцево (ДНР). При этом некоторые участники ДРГ могли бы выжить, если бы их не бросили свои же, и была вовремя оказана медицинская помощь.

«Командир батальона сегодня отправился вместе с сержантом фиксировать результаты обстрела со стороны боевиков. Они получили ранения средней тяжести», – сообщили в штабе «ООС».