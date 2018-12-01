01.12.2018, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Донбасс, Пропаганда, Спецслужбы, Украина
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В Донбассе разворачивается штаб «дочерей офицеров» СБУ

В одном из институтов занятого украинской армией Северодонецка СБУ подготавливает группы студентов для пропаганды преимуществ военного положения на подконтрольной Киеву части Луганской области.

Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские спецслужбы получили распоряжение сформировать в Северодонецке штаб, который будет заниматься подготовкой и распространением в СМИ и социальных сетях положительных публикаций о военном положении с целью снижения панического настроения среди населения. Так, известно, что в одном из институтов Северодонецка уже начался отбор студентов для этой работы», – рассказал начальник пресс-службы НМ ЛНР.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил заявление пресс-службы НМ ЛНР о том, что сотрудники СБУ с введением военного положения на Луганщине начали задерживать мужчин призывного возраста на контрольно-пропускных пунктах.

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