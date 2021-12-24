В Донбассе СБУ шантажом и угрозами выбивает из местных жителей материалы для судов против РФ

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Новости Украины

Работающие в зоне «ООС» подразделения СБУ шантажируют и угрожают местным жителям для того, чтобы они дали ложные показания на действия защитников Донбасса.

Об этом в ходе брифинга заявил офицер Управления Народной милиции ЛНР Антон Микужис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько оперативных групп СБУ ведут работу с жителями прифронтовых населённых пунктов, добиваясь от них дачи ложных показаний об обстрелах со стороны Народной милиции и повреждениях их домостроений», – сказал он.

Добиваясь шантажом и угрозами от местного населения дачи ложных показаний, СБУ планирует приобщить к ним фотографии разрушенных в 2014-15 годах домов, и подать иски в международные суды.

«В случае отказа граждан подписаться под ложными показаниями, оперативники используют своё излюбленное средство воздействия на человека – запугивание. «Мягко» намекают несговорчивым жителям, что у них могут возникнуть серьёзные проблемы, в том числе бытовые, и угрожают тем, что фотографии разрушенного дома могут стать реальными», – пояснил Микужис.