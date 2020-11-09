В Донбассе сняли патриотический «кошмар либералов»

09.11.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на сложную ситуацию с пандемией и закрытием границ, в Донецке завершили съёмки российско-донбасского художественного фильма «Альфа–Р», который является продолжением легендарного фильма «ТАСС уполномочен заявить».

Об этом сообщили на сайте «Oper.ru», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда-то это должно было произойти. На обломках советского кино, сквозь садо/мазо-самобичевание, кино-обезьянничанье «под Америчку» и карго-культа поклоняющихся «Нетфликсу» и «Apple TV», должно было прорасти что-то свежее и наше. С «ДНК» таких фильмов как «Семнадцать мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить» или «Тегеран 43». Фильм «Альфа-Р», снятый студией «Русский Час» в Донбассе в период пандемии – это такой первый росток. Главные в нём – наши разведчики, которые изображены на самом деле безусловными героями, без оговорок и без стеснения», – говорится в сообщении.

В статье подчеркнули, что этот фильм, снятый в непосредственной близости от линии фронта – «кошмар не только либералов, но и многих «ведомственных» медийщиков», потому что демонстрирует, что можно снимать красивое патриотическое кино и без поддержки Минульта и госбюджета.

Более того, из-за пандемии коронавируса границы между ЛДНР и Россией оказались частично закрыты, и группа «Русского Часа» осталась даже без доступа к собственным средствам. И, тем не менее, фильм был снят. В этом ей помогла армия Донбасса – знаменитый батальон Моторолы «Спарта»; частный спонсор, который поддержал проект, а также канал «Юнион», Донецкий Драмтеатр имени Бровуна, и, как говорит продюсер фильма — «народ Донбасса».

«После окончания первой волны пандемии досъёмки прошли в Москве, Сирии, Израиле, Марокко и на Аравийском полуострове. Фильм находится на стадии завершения – озвучивания и цветокоррекции, премьера планируется в Москве, Донецке и в одной из ближневосточных столиц на конец ноября», – сообщили в информагентстве.