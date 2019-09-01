01.09.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Криминал, Украина
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В Донбассе украинских военных задержали за попытку продажи боеприпасов

Двое военнослужащих одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне проведения «ООС», были задержаны сотрудниками СБУ при попытке сбыта боеприпасов к стрелковому оружию и гранат.

Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, 30 августа в районе населённого пункта Луганское сотрудниками СБУ были задержаны двое военнослужащих 30-й бригады ВСУ при попытке сбыта 3 000 патронов калибра 5,45 мм и 30 гранат РГД-5.

«Задержанные военнослужащие находятся под следствием, возбуждено уголовное дело по факту незаконной торговли оружием», – добавил представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что командир одной из бригад ВСУ наладил канал поставки боеприпасов военнослужащим Народной милиции ЛНР.

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