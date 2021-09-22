В Донбассе воспитатели и медики спускали детей в подвал под огнём ВСУ

22.09.2021 14:41 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Обстрел украинскими боевиками школы-инерната, произошедший накануне в ДНР, свидетельствует, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается прекращать войну в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я всех поздравляю, сегодня большой праздник – День мира, устроенный ООН. В семь утра, украинские боевики Зеленского, пока дети спали, обстреляли ясиноватскую школу интернат номер 14 для детей с проблемами позвоночника. Дети там живут, они там ночевали.

Украинские военные в семь утра начали обстрел по спальням, учебным кабинетам, несколько 120-мм мин с украинских позиций прилетели сюда. Честь и слава воспитателям и медикам, которые спустили всех детей в подвал, а там дети с первого по десятый класс, дети с проблемами позвоночника», – сказал Корнилов.

Он отметил, что Зеленский продолжает линию Петра Порошенко по отношению к Донбассу.

«Руками Зеленского сбылась мечта Порошенко: «Их дети будут сидеть в подвалах». Причём начался пожар рядом с этим интернатом, сторона ДНР запросила режим тишины, чтобы затушить пожар, потому что это центр Ясиноватой. Пожар мог перекинуться на интернат и соседние дома, но украинская сторона не прекратила обстрел.

Пожарные поехали тушить огонь под обстрелом, рискуя собственными жизнями. Несмотря ни на что, дети провели День мира, рисовали несмотря на то, что их обстреливали с утра. Дети Донбасса продолжают жить и лишний раз убеждаются, что с Украиной у них нет никакого будущего. Чем больше будет таких прилётов, тем дальше Донбасс от Украины», – заключил Корнилов.