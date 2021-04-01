В Донбассе всушник покончил с собой под радостные крики сослуживцев

01.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В одном из подразделений ВСУ в Донбассе украинский военнослужащий, под одобрительные крики наркоманов-сослуживцев, покончил с жизнью.

Соответствующую видеозапись опубликовали в донецком Telegram-канале «Товарищ Артём», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Доблестные воины света и защитники Европы, обдолбившись наркоты, самоуничтожаются вдоль линии соприкосновения. Данное видео показывает в общем всю «Украинскую армию», если её можно так назвать. На самом деле, это сброд наркоманов и уголовников», – пишет автор.

В сюжете видно, как находящиеся в наркотическом опьянении (что понятно по их разговорам – «сушить начинает, обкуренный»), сидя в блиндаже, наблюдали, как их сослуживец взял в руки автомат, и, намереваясь покончить с жизнью, приставил его к подбородку. Наркоманы начали подбадривать суицидника.

«Стреляй, н**уй!» – кричали они.

Собравшись с духом, украинский военнослужащий (вероятно, также находившийся под действиям наркотиков) дал автоматную очередь себе в подбородок.

Напомним, ранее всушник покончил с собой из-за отказа в отпуске. После происшествия его объявили дезертиром.