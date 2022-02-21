В Донецке и Луганске празднуют признание ЛДНР

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В центре Донецка на площади Ленина устроили большой салют по случаю подписания Владимиром Путиным указа о признании республик Донбасса.

Соответствующую видеозапись обнародовал донецкий телеканал «Первый республиканский», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Аналогичные мероприятия устроили и в Луганске.

Люди вышли на площади столиц республик, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, продолжающуюся эвакуацию мирного населения и начало комендантского часа.

Напомним, президент РФ Владимир Путин выступил с беспрецедентно жестким обращением к жителям России и Украины по поводу признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, а затем подписал документы с лидерами ЛДНР.