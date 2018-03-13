13.03.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Крым, Общество, Политика, Украина

В Донецке не хотят мешать Украине сходить с ума


Подготовленный соратниками Юлии Тимошенко законопроект «о прощении», согласно которому жители Донбасса и Крыма должны покаяться перед Украиной, является очередным доказательством того, что украинские политики нуждаются в психиатрической помощи.

Об этом в студии телеканала «Юнион» заявил проживающий в Донецке журналист и политолог Андрей Бабицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист отмечает, что для того, чтобы профессионально комментировать данную украинскую инициативу и новацию, нужно быть психиатром, коим он не является.

«А если серьёзно, то покаяние – это внутренний нравственный акт, к которому человека невозможно принудить. Он связан с понятиями греха и вины. То есть у жителей Крыма и Донбасса должно быть ощущение какой-то ответственности за все те ошибки, которые они сделали. А какие ошибки были сделаны нами?

Мы не приняли государственный переворот? Мне кажется, что это абсолютно нормальное моральное и легитимное действие – не поддержать мятеж, когда группа националистов, людей, не знающих каких-либо пределов, свергают законно избранного президента, берёт под свой контроль институт государственно власти, жжёт Дом профсоюзов и находящихся там людей, устраивает бойню по всей стране, замыкает Донбасс в кольце блокады, надеясь удушить его. В чём конкретно должны почувствовать себя виновными крымчане и население Донбасса? Для меня этот вопрос остаётся без ответа», – отметил Бабицкий.

По мнению журналиста, раскаиваться должна именно Украина, а не жители Донбасса.

«Я вообще думаю, что «покаяние» – хорошее слово, потому как в результате военного нападения Украины на Донбасс погибло огромное количество людей, и мне кажется, что это как раз Украине есть, в чём каяться, и, наверное, Донбасские суды могли бы принимать подобного рода заявления. Даже не суды, потому как я раньше сказал – речь идёт о внутреннем, интимном акте, это скорее надо идти к духовнику, в церковь. Можно было бы принимать покаяние военнослужащих, чиновников, и не с тем, чтобы они избежали уголовной ответственности, а обязательное наказание было понижено, а с тем, чтобы им были отпущены все грехи и они могли идти дальше по жизни не с таким тяжёлым бременем ответственности», – подчеркнул Бабицкий.

«Украина принимает много законодательных «новелл», в которых я не вижу необходимости. Пусть сходят с ума, как хотят», – подытожил он.

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