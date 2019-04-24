В Донецке обещают продолжать борьбу за вхождение в состав России

24.04.2019, Донецк, Владимир Гладков

Украина всеми своими действиями на протяжении пяти лет демонстрировала, что не собирается прекращать вооруженный конфликт и дискриминацию жителей Донбасса, поэтому Россия приняла решение о таком гуманитарном шаге, как выдача своего гражданства жителям народных республик.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко.

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«Трудно было ожидать, чтобы Владимир Путин привязывался к мнению Зеленского или кого-либо еще. Донбасс пять лет назад поднялся и шел, в первую очередь, к воссоединению с Россией. Интеграционные процессы с 2017 года проходили достаточно тесно, Украина, фактически, отказалась от реализации политической части Минских соглашений, от мирного урегулирования конфликта, когда полностью блокировала работу в минских подгруппах и, в то же время, продолжала провокации на линии соприкосновения. Опять таки, последняя ситуация по выборам, когда просто отказали в голосовании тем гражданам Украины, которые выехали на работу в Российскую Федерацию.

По Донбассу, если Украина заявляет, что здесь проживают ее граждане, то ведет она себя противоположным образом, дискриминируя жителей Донбасса. Вспомним экономическую блокаду, и то, что уже Управление по правам человека в ООН неоднократно обращалось по поводу прекращения дискриминации пенсионеров на территории Донбасса.

Это все способствовало принятию такого решения, потому что это, действительно, сделано в гуманитарных целях и, с другой стороны, за пять лет народ Донбасса заслужил гражданство Российской Федерации, как никакой другой регион в этой борьбе. Можно только приветствовать этот шаг.

Мы понимаем, что это элемент фактического признания нашей политической субъектности, и мы продолжим тот же путь, который начали еще пять лет назад в ходе Русской весны. Это свидетельство того, что наша большая российская Родина нас поддерживает и не оставит в нашей борьбе», – резюмировал парламентарий.