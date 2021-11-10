В Донецке обсудили «возвращение Украины в состав Большой России»

Новости Украины

Жители Украины сегодня сознательно избегают правды о происходящем на Донбассе, как в свое время жители гитлеровской Германии старались не знать о зверствах, которые чинили нацисты на оккупированных территориях Советского Союза.

Об этом заявил российский политолог Дмитрий Куликов на встрече с активистами движения «Донецкая республика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Главой администрации прифронтовой Ясиноватой Дмитрием Шевченко был задан вопрос о том, что многие жители оставшейся части Украины до сих пор думают, что граждане ЛДНР «сами себя обстреливают».

Куликов привёл в пример период окончания Великой Отечественной войны, когда жители Германии говорили, что не знали о тех зверствах, которые чинили гитлеровцы на территории Советского Союза. Вот так и жители оккупированной постмайданной Украины не хотят знать о том, что происходит в Донбассе.

«Потому что, если узнать и принять это, становится невозможно жить. Надо или прекратить жить, или перейти на сторону ЛДНР. Защитная реакция функционирования в «незалежной» среде заключается в незнании. Люди стремятся избежать истины. Они не хотят жить с чувством ответственности», – сказал эксперт, добавив, что только человек очень большого мужества может признаться, что заблуждался, и вступить в ряды защитников Донбасса.

Прозрение жителей Украины еще впереди, выразил уверенность один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

«Убеждён, что жители оккупированной постмайданной Украины – люди большого мужества. Да, они ошиблись и в 2014, и в 2019 годах. Но они осознали, что хунта их жестоко обманула, что их Родина – это Большая Россия. Надеюсь, что в состав Большой России украинцы вернутся!» – сказал он.

Куликов выразил надежду, что события 1991 года будут переосмыслены и в самой РФ. Прежде всего, это касается празднования Дня России 12 июня. Эксперт рассказал, что главным инициатором распада Советского Союза был Борис Ельцин. Соответственно, под эту ельциновскую цель выстраивалась вся псевдоидеология.

«Для Российской Федерации в историческом смысле эти даты значения не имеют. Праздновать 12 июня День России – это абсурд. И со временем празднование этой даты само по себе отомрёт», – добавил политолог.