В Донецке объяснили, почему обстрел мечети не мог быть случайностью

06.06.2019, Донецк

ВСУ обстреляли донецкую мечеть целенаправленно, о чём свидетельствует подобранное время мусульманского праздника, когда в храме многолюдно.

Об этом в эфире в эфире телеканала «ITON TV-2» заявил донецкий журналист и общественный деятель Рамиль Замдыханов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не считаю это случайным обстрелом. Всё, что я скажу, будет только мои предположения, потому что никакой конкретной, подтверждающей информации у меня нет, но по моим ощущениям, разумеется, случайности здесь не было. Потому что несмотря на то, что на северно-западной окраине Донецка шумно всегда, и канонада и выстрелы там слышны очень хорошо, но обстрелов непосредственно территории мечети не было непосредственно с 2014 года.

В 2014 году, когда обстрелы Донецка были особенно энергичные и массовые, несколько снарядов попало в купол мечети, образовали там дыру, повыбивало стёкла. Но с тех пор на территорию мечети ничего не прилетало. А тут именно в день праздника, когда гарантированно будет много людей, за час до начала службы», – отметил журналист.

Также, сославшись на свидетельства очевидцев, он подчеркнул, что целенаправленный огонь по храму корректировался, потому что каждая последующая мина «ложилась» всё точнее.

«Причём, по утверждению очевидцев, мины падали каждая всё точнее и точнее – если первая упала за оградой, то следующие ложились всё ближе и ближе, одна из них угодила в крышу. То есть обстрел корректировался либо с коптера, либо наводчик находился где-то рядом, технологии сейчас позволяют делать и то, и другое. читать это случайностью я не могу», – добавил Замдыханов.