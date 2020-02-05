В Донецке откроют реабилитационный центр для инвалидов войны

05.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

Уроженец Афганистана, защитник ДНР Рафи Джабар с позывным «Абдулла» опроверг слухи о якобы отсутствии государственной помощи пострадавшим в результате боевых действий.

Соответствующую видеозапись опубликовали в пресс-службе Общественного движения «Донецкая республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мой позывной «Абдулла», и я служащий ДНР. В 2017 году я получил ранение, и от Республики я получил протезы. Это немецкая фирма «Otto Bock». Я сейчас их осваиваю в реабилитационном центре.

У нас ходят слухи, что в Донецке все наши раненые выкинуты на обочину жизни – они никому не нужны, о них никто не заботится, им никто не даёт протезы и лекарства, они все тихо-молча, где-то там в канавах, умирают. Ребята, это далеко не так.

Да, в нашей Республике не хватает лекарств. Да, у нас в Республике не хватает денег, у нас маленькие зарплаты, мы в состоянии войны. Но эти протезы я получил бесплатно, и выдала мне их Республика», – отметил Джабар.

Он рассказал о создании реабилитационного центра на базе гостиницы Прага, которую глава ДНР Денис Пушилин выделил под нужды ветеранов.

«Мало того, сейчас у нас будет открываться свой реабилитационный центр, где у нас будет своя протезка, свои реабилитологи, комнаты, где будут жить бойцы. Нам глава выделил гостиницу Прагу, на свой реабилитационный центр, на нашу ветеранскую организацию, где мы сами сможем поднимать бойцов на ноги, а не ходить СМСками по России, или ещё где-то, собирать. Мы сами будем поднимать их на ноги.

Мне выделили эти протезы. И каждый боец, которому нужна операция– они получают эту операцию. У нас есть регламент, где от батальонов, от Корпуса, от внутренних войск, пишутся соответствующие бумаги, и солдаты получают эту помощь.

«Да, не всегда мы получаем лучшую помощь и лучшие лекарства. Но мы в состоянии войны. Сейчас, на данный момент, у нас будет свой реабилитационный центр на базе гостиницы Прага, который Глава Денис Владимирович Пушилин, спасибо ему, выделил нам.

Вы можете ругать, можете не ругать, но это так, и мы будем сами поднимать своих бойцов на ноги. Но, мало того, мы будем помогать ещё и сиротам. Глава будет выделять нам, чтобы мы смогли помочь ещё и семьям погибших, нашим раненым братьям, реабилитация, протезирование», – сказал он, поблагодарив Дениса Пушилина за оказываемую помощь.

Рафи Джабар воевал за свободу Донбасса с 2014 года, пока в 2017 году не пострадал на фронте – из-за мины воин потерял обе ноги и перенес несколько операций. В настоящее время является одним из руководителей Союза ветеранов Донбасса «Восток».

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин посетил реабилитационный центр и обсудил с ветеранами возможность создания в Донецке «Дома ополчения» или дома «Ветеранов ДНР».