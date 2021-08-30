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30.08.2021 23:58 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна
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В Донецке почтили память Иосифа Кобзона

В Донецке прошли памятные мероприятия, посвящённые третьей годовщине со дня смерти Героя ДНР, народного...

В Донецке прошли памятные мероприятия, посвящённые третьей годовщине со дня смерти Героя ДНР, народного артиста СССР и ДНР Иосифа Кобзона.

Об этом сообщили в пресс-службе главы ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В этот день к памятнику известному артисту и патриоту Донбасса пришли руководитель республики Денис Пушилин, чиновники и депутаты ДНР и жители города, чтобы возложить цветы.

«Три года прошло с того момента, как с нами не стало легенды Донбасса, нашего земляка, Героя Донецкой Народной Республики Иосифа Давыдовича Кобзона.

Человек, который показал, как нужно жить: ярко… и так, чтобы о тебе очень часто вспоминали только добрым словом», – сказал Денис Пушилин.

Глава государства напомнил, что Иосиф Кобзон не покидал Донбасс даже в самое трудное время – он приезжал в ДНР даже в 2014-2015 годах, и помогал жителям Донбасса.

«Очень многим людям он помог. Для многих он стал путеводной звездой. В историю Донбасса он навсегда вписал свое имя. Безусловно, не только в Донбассе, а и всей нашей большой России.

Вечная память Иосифу Давыдовичу Кобзону», – добавил он.

Напомним, что Иосиф Кобзон является прославленным уроженцем Донбасса, почётным гражданином 29 городов, в том числе и Донецка. Родился он 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр Донецкой области, умер 30 августа в Москве на 81-м году жизни.

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