В Донецке под миномётным огнём ВСУ пострадала мирная жительница

26.06.2019, Донецк, Александр Гусар

В ходе миномётного обстрела украинскими подразделениями окраин Донецка осколочные ранения получила мирная жительница 1960-го года рождения.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«В результате миномётного огня со стороны ВФУ по населённому пункту Докучаевск повреждены 2 жилых дома по адресам: ул. Мира 44 и ул. Ватутина 11, а также осколочное ранение получила мирная жительница 1960 г.р. в посёлке шахты Трудовская», – сообщил он.

Безсонов добавил, что пострадавшая была доставлена в городскую больницу № 14 города Донецка, где ей оказывается квалифицированная помощь.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее ВСУ открыли огонь по окраинам Горловки, спровоцировав возгорания и вынуждая гражданских вжиматься под обстрелом в землю.