В Донецке предлагают решения проблемы утечки кадров

09.08.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Большинство молодых специалистов, получающих хорошее образование в ДНР, стремятся получить дипломы РФ и уехать жить и работать в России.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявила журналистка из Донецка Юлия Андриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Это катастрофа. Оно и было так, и продолжается. Я разговариваю со своими младшими коллегами – девочки поработали журналистами здесь, и уехали в Ростов. Встречаю парня, который тоже был студентом. Он говорит: «Я оканчиваю аспирантуру и уезжаю в Россию». Я интересовалась, в Донецком национальном университете аспирантура и магистратура получает два диплома – и ДНР, и РФ. Там аж 73 направления получили аккредитацию РФ. Бакалавры не получают. Толковые дети пойдут дальше, получат и ДНР, и РФ, и с очень высокой долей вероятности выберут жизнь в России. Потому что их заинтересовать нечем», – сказал она.

По её мнению, решить эту проблему можно государственной программой поддержки молодых специалистов – например, предоставлять выпускникам нормальное жильё.

«И вместо какого-то фестиваля фантастики, куда приезжают бородатые дяди, – да, это круто, – но было бы неплохо ввести государственную программу поддержки специалистов. Когда этот ребёнок окончит, его обеспечат жильём. И, желательно, не на Трудовских (небольшой посёлок близ линии боестолкновения – прим.), где, конечно, найдётся какая-то заброшка, а хорошее жильё, которое его хотя бы на какое-то время привяжет, заинтересует. А молодёжь хочет уехать. Я с кем ни разговариваю – все видят себя в России. Да, мы можем радоваться, что они не видят себя на Украине, но от этого Донбассу не легче», – добавила журналист.

Она отметила, что в Донецке с 2014 года осталось множество хорошего жилья, которое до сих пор никем не используется.

«У нас масса жилья. Вот я уже привыкла, что у нас столько крутых строений! И они стоят закрытые, неприкосновенные. Единственное, там на ступеньках сорняки срывают. Потому что очень много зданий, которые уже брошены, и там уже лес растёт на ступеньках – дикая природа отвоёвывает. И, казалось бы – почему бы не отдать этим людям? Пусть даже в качестве временного жилья, или с правом потом его выкупить, или вы отремонтируйте, и будет ваше», – резюмировала Андриенко.