В Донецке предупредили о провокациях против Зеленского в Мариуполе

24.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

Представители полка «Азов» планируют устроить вооруженные провокации в Мариуполе во время проведения 29 октября инвестиционного форума по восстановлению Донбасса с участием президента Владимира Зеленского и премьера Алексея Гончарука.

Такими сведениями в ходе брифинга поделился официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По указанию Зеленского, в настоящее время с целью обеспечения безопасности, в Мариуполь осуществляется переброска сводного отряда из состава 21-й бригады и 16-го полка оперативного назначения НГУ, которые в настоящее время находятся в зоне ООС», – отметил он.

Кроме того, представитель ДНР заявил, что 1 по 5 ноября в Харькове запланирован сбор руководителей региональных ячеек националистов, в ходе которого будут определены задачи по дестабилизации внутриполитической обстановки в стране во второй половине ноября.

«Проходящие митинги – это только начало антиправительственных акций, которые должны перерасти в массовые выступления 21 ноября в День достоинства и свободы. Эта дата радикалами выбрана не случайно, в этот день отмечаются годовщины последних двух так называемых «революций»: «Оранжевой» 2004 года и «Революции достоинства» 2013-2014 годов, которые по сути являются госпереворотами», – считает Айгистов.