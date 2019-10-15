В Донецке презрительно комментируют детский лепет Зе-власти

15.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на громкие заявления украинских властей для мировой прессы, сегодняшнее бесплодное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске в очередной раз показало полное отсутствие со стороны Киева политической воли к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Украинская сторона, в очередной раз, весь имеющийся мозговой потенциал задействовала отнюдь не для поиска действенного решения по прекращению несущего горе простым людям военного конфликта в Донбассе.

Представители Киева традиционно были заняты исключительно поиском всё новых и новых оправданий и способов уклонения от обязательств, взятых на себя перед лицом мировой общественности.

Стоит отметить, что подобные действия украинской стороны в последнее время вызывают все большее раздражение у зарубежных партнёров Киева, которые уже открыто дают понять Украине, что «манёвры по затягиванию времени» не могут продолжаться бесконечно, ибо нарушают тонкие механизмы геополитических раскладов, в которых Украина, несмотря на её ничем не обоснованную уверенность, играет отнюдь не ключевую роль.

Киеву стоит понимать, что всё ближе тот момент, когда внешние силы, поддерживающие Украину, примут волевое решение о позорном принуждении официального Киева к выполнению Минских соглашений.

Одним из моментов, вызвавших «крайнее недоумение» западных партнёров Украины, стал срыв украинской стороной разведения сил и средств на пилотных участках в районе Петровского и Золотого, о котором участники ТКГ договорились на предыдущей встрече в Минске.

Представителями ОБСЕ должным образом были зафиксированы как чёткое следование согласованной процедуре со стороны Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, так и полное игнорирование обязательств вооружёнными формированиями Украины», – отметил общественник.

При этом Алексей Муратов констатировал беспомощность украинского президента Владимира Зеленского, не способного снять военное напряжение в Донбассе из-за страха перед вооруженными радикалами, что вызывает всё большее раздражение у западных кураторов.

«Ключевым и очень показательным моментом срыва разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе стало открытое неподчинение вооружённых украинских формирований приказу главнокомандующего ВСУ – президента Зеленского.

Можно сколь угодно долго рассуждать на пресс-ланчах и международных саммитах о поддержке 73% населения Украины, но суровая правда жизни для господина Зеленского состоит в том, что новая властная команда де-факто не контролирует ситуацию в стране и вынуждена заискивать перед праворадикальными группировками, которые всё чаще заявляют свои претензии на руководящую роль в государстве по праву сильного.

И в этом раскладе, до момента вмешательства в процесс старших партнёров, у Владимира Зеленского уже остаётся совсем минимум времени, чтобы убедить своих кураторов в наличии у него реальных механизмов влияния на ситуацию.

Причём основными маркерами на данном отрезке времени будут служить как раз успехи либо отсутствие таковых на «минском направлении», – отметил он.

Подобная политическая импотенция официального Киева, по мнению Муратова, сводит на нет все попытки достижения компромисса в минском формате.

«На сегодня же, по факту, мы видим полное отсутствие продвижения в работе гуманитарной и экономической подгрупп ТКГ, что свидетельствует о нежелании (либо об отсутствии возможности, не знаю, что здесь хуже) Украины содействовать представителям республик Донбасса в решении острых социальных вопросов, что особенно востребовано обществом по обе стороны от линии разграничения.

Не менее печален и тот факт, что не были достигнуты положительные результаты и в ходе заседания политической подгруппы, где обсуждались практические вопросы урегулирования особого статуса республик Донбасса и его закрепления в Конституции Украины.

А ведь это одно из базовых условий мирного разрешения конфликта на территории Донбасса!

Подводя итоги сказанному, вынужден констатировать, что в очередной раз официальный Киев проигнорировал реальные шаги Донецкой и Луганской Народных Республик, а также международных гарантов Минских соглашений, направленные на деэскалацию конфликта и дипломатическое урегулирование ситуации на Донбассе.

В связи с этим, крайне сомнительными видятся перспективы поведения встречи в Нормандском формате, по крайней мере, в ближайшее время.

Все участники переговорного процесса на уровне глав государств Нормандской четвёрки посылают чёткие месседжы о невозможности проведения переговоров в нормандском формате до тех пор, пока ранее достигнутые договорённости продолжают саботироваться украинской стороной на стадии согласования механизмов их реализации и последующего воплощения в жизнь», – резюмировал представитель «Донецкой Республики».