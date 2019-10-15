В Минске не смогли договориться о дате повторного разведения войск на Донбассе

15.10.2019, Донецк, Сергей Вредников

В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске так и не удалось согласовать с украинской стороной дату следующей попытки устранения нарушений по разведению сил и средств на участках Петровское и Золотое в Донбассе.

Об этом сообщается на официальном сайте МИД ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские представители, игнорируя не только наши аргументы, но и координаторов ОБСЕ, продолжают настаивать на условии соблюдения семидневного режима тишины. Во-первых, данное условие имеет место быть только при новом разведении, в нашем же случае – это устранение нарушений на ранее разведенных участках. Во-вторых, режим тишины должен действовать на постоянной основе, и, если бы ВФУ его соблюдали, претензий по семидневному режиму не возникло бы, в принципе», – заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

При этом она отметила, что последний обстрел села Петровское был зафиксирован 28 сентября наблюдателями ОБСЕ именно с украинской стороны.

«Мы обеспокоены ситуацией, и в этой связи призываем руководство ОБСЕ и страны-гаранты Минских соглашений оказать воздействие на украинских властей, чтобы как можно скорее начать процесс устранения нарушений на ранее разведенных пилотных участках и урегулирование ситуации в целом», – добавила Никонорова.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские боевики обстреляли прифронтовое село Логвиново, пытаясь спровоцировать военнослужащих ЛНР на ответный огонь в преддверии встречи Контактной группы в Минске.