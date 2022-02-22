В Донецке пытались взорвать экс-министра обороны ДНР

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Сегодня днём в Донецке человеку оторвало ногу при попытке покушения на бывшего министра обороны ДНР.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госбезопасности ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, 22 февраля, в 16.32 в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимская совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова. В ходе совершенного подрыва получил минно-взрывную травму с отрывом правой конечности местный житель», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что потерпевший направлялся на встречу непосредственно с Владимиром Кононовым. Отмечается, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, этим утром на трассе Донецк – Горловка произошёл ещё один теракт, погибли трое гражданских.