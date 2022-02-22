Теракт в Донбассе, погибли трое гражданских

22.02.2022  14:57 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Дзен, Донбасс, Провокации, Происшествия, терроризм


Трое мирных граждан в Донбассе погибло в результате теракта, организованного украинскими диверсантами.

Об этом говорится в сюжете работающего в Донецке военкора ВГТРК Андрея Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Трое мирных граждан в Донбассе погибло в результате теракта, организованного украинскими диверсантами. Об этом...

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По его словам, сработали два взрывных устройства, установленные диверсантами ВСУ на трассе Донецк – Горловка. Однако основной целью атаки был военный автомобиль, в котором ехал один из командиров подразделения Народной милиции ДНР (журналист не уточнил, о ком конкретно идёт речь).

«Он успел проскочить, а за ним шёл гражданский автомобиль, в котором было трое человек, все они погибли. Диверсанты действовали наверняка. Это уже десятый теракт, произведённый на территории республик. И ночь прошла неспокойно, ВСУ обстреливали сразу несколько населённых пунктов, били миномётами и артиллерией», – рассказал военкор.

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