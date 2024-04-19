В Донецке сообщили об убийстве известного добровольца из США

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В Донецке погиб воевавший на стороне ДНР доброволец из США, военкор Рассел «Техас» Бентли.

Об этом журналистам рассказал экс-министр иностранных дел ДНР Александр Кофман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Информацию получил от супруги «Техаса», Людмилы. Ей сообщили, что анализ ДНК подтвердил совпадение с Расселом. Тела она еще не видела, так что шанс на чудо есть всегда», – сообщал Кофман.

Накануне сообщалось, что 8 апреля Рассел Бентли отправился к месту вражеского обстрела в Петровском районе Донецка, и пропал. Супруга Рассела предположила, что его незаконно похитили военнослужащие пятой бригады. Следственный комитет уже возбудил дело о пропаже, однако официально гибель не подтверждена.

Экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский считает, что если в убийстве замешаны военнослужащие – такие инциденты нельзя скрывать.

«Мы очень тщательно оберегаем нашу армию от любой дискредитации. Так тщательно, что даже до стерильности – забыв напрочь такое понятие, как конструктивная критика, которая вроде бы должна делать мир лучше. Мне кажется, что наши усилия над собой, а порой и вступание в сделку с совестью, должны быть вознаграждены примерным наказанием тех, кто убил Рассела Бентли. Военное ведомство должно показать, что оно умеет не только напоминать об ответственности за дискредитацию, но и наводить порядок в своём хозяйстве», – написал он в своём блоге.