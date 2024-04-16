В Донецке пропал известный доброволец из США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Донбассе пропал воевавший на стороне ДНР доброволец из США, военкор Рассел «Техас» Бентли. Об этом на своей странице в соцсети сообщает жена Рассела Людмила Бентли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

8 апреля Рассел Бентли приехал с женой в донецкий исполком переоформить документы. Пока стояли в очереди, увидели огромный столб дыма после прилёта в районе Автобазы Петровского района. Рассел отправился туда узнать, не нужна ли его помощь местным, и вскоре перестал выходить на связь.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По словам жены, в тот момент она распереживалась, после чего сама поехала на место. Там нашла только машину Рассела, в которой лежали его бейсболка, очки и разбитый телефон. Следственный комитет уже возбудил дело о пропаже. Позже Людмила Бентли сообщила, что знает, кто похитил её мужа.

«Его взяли и продолжают незаконно удерживать военные, танкисты, из 5-й бригады. Рассел был жёстко задержан 8 апреля 2024 г. примерно между 16:20 и 17:00 в районе Автобазы в Петровском районе Донецка. Призываю всех сделать всё возможное для спасения моего мужа, нашего «Техаса»: от обращений к Аппарату Главы ДНР, в Администрацию Президента РФ, к руководству Министерства Обороны и Генштаба до первых лиц в Следственный Комитет, ФСБ, в Генпрокуратуру и МВД», – написала она в соцсети.