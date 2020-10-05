В Донецке состоялся допремьерный показ продолжения легендарного фильма

05.10.2020, Донецк, Сергей Вредников

В Донецке в столичном кинотеатре «Звездочка» прошел допремьерный показ российско-донбасского художественного фильма режиссера Александра Коробко «Альфа–Р» – остросюжетного блокбастера, который является продолжением легендарного фильма «ТАСС уполномочен заявить».

Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Показ посетили порядка 150 человек, среди которых – руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, сыгравший одну из главных ролей.

«Это, в некоторой степени – пророческая кинолента, в которой показано рождение в ДНР большой Победы русского народа в борьбе с заокеанскими разжигателями мировых военных конфликтов.

Отрадно, что мне удалось посредством художественного жанра рассказать всему миру об Общественном Движении «Донецкая Республика» и обо всех наших гениальных донбассовцах, которые живут и трудятся во благо родной страны. Именно наши люди способны противостоять западным военным силам и изготовить такое оружие, которое без кровопролития погубит военных карателей, посягнувших на шахтерский край и мировое господство», – отметил он.

Алексей Муратов также поблагодарил Главу ДНР Дениса Пушилина за содействие в создании кинокартины и режиссёра Александра Коробко.

«Хочу сказать спасибо Главе ДНР Денису Пушилину, благодаря его содействию в Республике состоялись съемки «Альфы-Р», режиссеру картины Александру Коробко, показавшему Донбасс как неотъемлемую часть Большой России. Посыл киноленты понятен каждому: благодаря вере в Бога, патриотизму и единству мы обязательно победим!» – добавил общественник.

Кинокартина повествует о малоизвестном эпизоде в Донбассе, а его события происходят в Москве, Донецке, Тель-Авиве, Дамаске и других городах.

В фильме отображена история создания БПЛА, не имеющего аналогов в мире, который почти невозможно перехватить или уничтожить. Он должен существенно изменить ситуацию на мировой арене. За разработку беспилотника отвечал ученый из РФ Андрей Гвоздев (Алексей Муратов).

Как сказал после допремьерного показа фильма режиссер Александр Коробко, у «Альфы–Р» будет продолжение.

«Жанр этого фильма я бы определил как оперативное донесение в формате кино. Поэтому продолжение ленты, конечно же, будет», – сказал Коробко.

В скором времени кинокартину презентуют в России, она также будет запущена в прокат кинотеатров Республики. Кроме того, режиссер ленты сообщил, что будет подготовлена версия киноленты на арабском языке, а ее показ обязательно планируется на Ближнем Востоке, в том числе и в Сирии.