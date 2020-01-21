В Донецке убит заместитель командира «Пятнашки»
В столице ДНР вечером 20 января был застрелен заместитель командира полка специального назначения внутренних войск ДНР, более известного как интербригада «Пятнашка», Алексей Кривуля (позывной «Грин»).
Об этом у себя в Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок, назвав убийство «подлым», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Сослуживец погибшего Богдан Петриченко в своём блоге уточнил, что «Грин» был убит в подъезде своего дома. Кроме того, есть отдельные сообщения, что Алексея Кривулю застрелили выстрелом в спину из пистолета, ведётся следствие.
Гибель также подтвердил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
«Грин», ты был лучшим из нас. Ты был настоящим русским офицером и боевым командиром. Своим примером и личным участием в боевых операциях, ты сохранил не одну сотню бойцов. Спасибо, что был рядом! Царства небесного и вечной памяти, брат! Мы тебя никогда не забудем», – написал Безсонов в своём Telegram-канале.
Спасибо!
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