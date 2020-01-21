В Донецке убит заместитель командира «Пятнашки»

21.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

В столице ДНР вечером 20 января был застрелен заместитель командира полка специального назначения внутренних войск ДНР, более известного как интербригада «Пятнашка», Алексей Кривуля (позывной «Грин»).

Об этом у себя в Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок, назвав убийство «подлым», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Сослуживец погибшего Богдан Петриченко в своём блоге уточнил, что «Грин» был убит в подъезде своего дома. Кроме того, есть отдельные сообщения, что Алексея Кривулю застрелили выстрелом в спину из пистолета, ведётся следствие.

Гибель также подтвердил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Грин», ты был лучшим из нас. Ты был настоящим русским офицером и боевым командиром. Своим примером и личным участием в боевых операциях, ты сохранил не одну сотню бойцов. Спасибо, что был рядом! Царства небесного и вечной памяти, брат! Мы тебя никогда не забудем», – написал Безсонов в своём Telegram-канале.