В Донецке украинский диверсант подорвался на собственном устройстве

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Новости Украины

Сегодня рано утром украинский диверсант попытался заложить взрывное устройство около рынка в районе донецкого ж/д вокзала.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил военкор ВГТРК Андрей Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Около 4-х утра он хотел установить здесь взрывное устройство, но не получилось. Сейчас куски этого преступника разбросаны по всей территории. Вот здесь нога, вот там дальше лежит тело, и вот они небольшие фрагменты, которые остались от человека, который хотел совершить преступление против жителей ДНР», – прокомментировал Руденко кадры с места инцидента.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне бойцы донецкого спецназа с применением БТР и гранатомётов ликвидировали ячейку украинских диверсантов.