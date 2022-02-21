В Донецке украинский диверсант подорвался на собственном устройстве

21.02.2022  13:15 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Дзен, Донбасс, терроризм, Украина
Новости Украины

Сегодня рано утром украинский диверсант попытался заложить взрывное устройство около рынка в районе донецкого ж/д вокзала.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил военкор ВГТРК Андрей Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня рано утром украинский диверсант попытался заложить взрывное устройство около рынка в районе донецкого...

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«Около 4-х утра он хотел установить здесь взрывное устройство, но не получилось. Сейчас куски этого преступника разбросаны по всей территории. Вот здесь нога, вот там дальше лежит тело, и вот они небольшие фрагменты, которые остались от человека, который хотел совершить преступление против жителей ДНР», – прокомментировал Руденко кадры с места инцидента.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне бойцы донецкого спецназа с применением БТР и гранатомётов ликвидировали ячейку украинских диверсантов.

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