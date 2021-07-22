В Донецке возлагают большие надежды на иск РФ против Украины

22.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Подача Россией иска в ЕСПЧ против Украины – событие беспрецедентное, однако вполне закономерное, учитывая недоговороспособность Киева.

Об этом в своём Telegram-канале написал глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последним предупреждением для Украины стала статья Владимира Владимировича Путина, в которой он ясно сказал: «Ненависть и озлобление – и мировая история это не раз доказывала – весьма зыбкое основание для суверенитета, чреватое многими серьезными рисками и тяжелыми последствиями», – процитировал Пушилин президента РФ.

По его словам, это только начало демонстрации того, какие последствия, прежде всего, правовые, ждут Украину за её действия – обращение в ЕСПЧ уже нанесло ощутимые репутационные удары по Киеву на мировой арене.

«У России достаточно доказательств преступлений Украины по всем пунктам обращения, в том числе преступлений украинского режима против мирных жителей Донбасса. Действия украинских военных идут вразрез со всеми общепринятыми в мировом сообществе конвенциями. Прежде всего, речь идет о Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод», – отметил глава республики.

Он напомнил, что в ДНР с 2017 года работает Спецкомиссия по фиксации военных преступлений Украины, и тщательно ведётся учёт всех преступлений киевских оккупантов на территории Донбасса.

«Мы можем долго перечислять зафиксированные преступления украинских военных: кровавое воскресенье в Горловке, авиаудар по мирно спящему Снежному, обстрелы школ Донецка, в которых гибли наши дети. Все эти преступления Украины требуют оценки мирового сообщества, суда и наказания», – подчеркнул Денис Пушилин.

По его словам, пострадавшие от агрессии жители ДНР уже подали несколько тысяч жалоб в ЕСПЧ против Украины.

«Мы надеемся, что обращение России будет рассмотрено беспристрастно. Военные преступники, руководящие Украиной, должны понести соответствующее наказание за все свои злодеяния», – заключил глава республики.