В Донецке заявили о безальтернативном курсе на Россию

29.09.2019, Донецк, Владимир Гладков

После распада СССР единый русский народ оказался искусственно разделён, но Донбасс обязательно вернётся на свою большую историческую Родину.

Об этом в эфире телеканала «Оплот» заявил руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы единый народ», – сказал Муратов, пояснив, что антироссийские настроения на Украине – следствие идеологической обработки русского населения Западом.

«Нас разделили, навязали чуждые нам ценности, переформатировали на Украине после распада Советского Союза огромное количество людей.

Простому человеку не нужны ни войны, ни революции. Ведь, если происходит какой-то майдан, зри в корень: смотри, кто финансирует, кто проводит организационную работу, кому это выгодно.

Если бы вливали столько денег, сколько вливали за последние двадцать «западные партнёры» на Украину, допустим, в Санкт-Петербург или в Москву, мы бы получили майдан там, у нас бы националисты там ходили, маршировали, это нужно понимать. Простому человеку это не нужно», – пояснил общественник.

«Обязательно победа будет за нами, цель у нас написана в центральном месте (Донецка – ред.): «Наш выбор – Россия». Я уверен, что мы скоро вернёмся на свою большую историческую Родину», – добавил Муратов.