В Думе критикуют правительство за полумеры в борьбе с нелегальной вырубкой лесов

17.02.2021, Москва, Елена Острякова

Компании и граждан, которых включили в реестр недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений, будут исключать из этого списка через два года или по решению суда. Соответствующий закон Госдума РФ приняла сегодня в окончательном, третьем чтении.

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Представитель «Справедливой России» Олег Нилов считает этот закон лоббистским, принятым «в интересах черных лесорубов и арендаторов леса, на совести которых уничтожение миллионов гектаров нашего леса». Об этом он заявил сегодня с трибуны российского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Правительство мечется между позицией доброго следователя и адвоката этой преступной банды лесных братьев. Когда их прижали, они согласились на черный список. Это черный список преступников. Мужиков, которых они послали рубить, стрелочников, посадили. А организаторов занесли в этот реестр и на 20 лет запретили заниматься этой деятельностью.

Они оспорили это решение в Конституционный суд. Правительство прочитало его решение как 2 года. Напротив лесного агентства нужно поставить доминанту в виде осинового кола, на который насаживать таких руководителей лесной отрасли», – сказал Нилов.