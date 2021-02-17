В Госдуме спорят о налоге на криптовалюты

17.02.2021, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект, который обязывает граждан и организации декларировать средства в криптовалюте, если оборот за год составил больше 600 тысяч рублей. За нарушение этого правила будут введены штрафы.

Депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг считает принятие такого закона ошибкой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Криптовалюты – это средства платежа, которые не регулируются ни одним государством. Каким образом вы собираетесь контролировать использование криптовалют, которые не имеют границ и юрисдикции? Мы пытаемся запретить то, что запретить невозможно. Весь мир идет в этом направлении. Правильнее было бы нам легализовать использование криптовалют и создавать условия, чтобы в нашей юрисдикции эта система развивалась. А так мы выдавливаем из правового поля граждан, которые будут использовать этот инструмент», – сказал Гартунг.

Коммунист Михаил Щапов поддержал законопроект, но указал на сложности с его исполнением, поскольку статус криптовалют в законодательстве не определен.

«Из-за правовых неопределенностей облагать налогом будут только тех, кто проводит операции с цифровыми валютами в открытую. Сюда попадут благотворительные организации, которые получают пожертвования в биткоинах, наследники и так далее. Держатели крупных активов по-прежнему будут оставаться в тени. У налоговых органов отсутствует информация о держателях криптовалютных кошельков», – сказал Щапов.