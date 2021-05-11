В «Единой России» объяснили, зачем объединяются с ополченцами ЛДНР

11.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Появление на предстоящих выборах в Госдуму РФ в избирательном списке партии «Единая Россия» кандидатов от Союза добровольцев Донбасса объясняется близостью идеологических позиций.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель Фонда развития гражданского общества, главный политтехнолог «Единой России» ЕР на предстоящих выборах Константин Костин.

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По его словам, появление в партийных рядах кандидатов, связанных с политикой России в отношении ДНР и ЛНР, — это «сигнал для патриотического сегмента электората».

Эксперт также говорит, что среди среди депутатов партии и сейчас много людей, близких по позициям к СДД.

«ЕР изначально позиционировала себя как партия, выступающая с патриотических позиций. Это одна из важнейших составляющих партийной идеологии. Работа и риторика партии в межвыборный период — лучшее тому подтверждение», — сказал Костин «Коммерсанту».

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