Президент Украины Владимир Зеленский своими низкими и подлыми действиями топчет имидж героя, заработанный в первые дни боевых действий.

Об этом в эфире «Радио НВ» (считается рупором украинских соросят) заявил экс-участник «АТО», политический эксперт Александр Антонюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что накануне у главы штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана, после того, как Владимир Зеленский лишил его гражданства, пограничники изъяли паспорт и не пустили на Украину, когда тот пытался въехать с территории Польши. Такое положение вещей возмутило Антонюка.

«У меня такое чувство, может и создают сейчас все прецеденты для того, чтобы спровоцировать этот политический кризис? Я не могу, правда, до конца понять какие могут быть причины. Может быть, чтобы проиграть войну, может быть, есть какие-то обязательства?

Потому что было бы это мирное время, то уже Банковая была бы окружена акциями протеста, и не факт, что жители офиса президента уцелели бы сегодня и не были бы вынесены с Банковой. Опыт у нас дать по шее власти, слава Богу, есть.

А пользоваться военным положением и тем, что мы сегодня переключены на борьбу с врагом за территориальную целостность, честно говоря, это очень низко и подло. Это точно не уровень президента Украины, который еще пару месяцев назад, в начале войны, стал символом борьбы, мировым символом. И так, как он топчет этот символ… Я хочу напомнить, что этот имидж не собственность президента, а собственность украинского народа», – сокрушался бывший «АТОшник».