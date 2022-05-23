В Энергодаре задержаны украинские террористы

Новости Украины

Информационной бомбой прозвучало покушение на мэра освобожденного Энергодара – Андрея Шевчика. И можно было бы подумать, что работа по обеспечению безопасности освобожденных регионов поставлена ненадлежащим образом. Очевидно, что дискредитация русских правоохранителей и спецслужб и была одной из целей совершенного теракта.

Но так происходит только потому, что «за кадром» остается рутинная повседневная работа тех же сотрудников органов безопасности по предотвращению терактов и обезвреживанию диверсионных групп. А такая работа ведется постоянно.

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Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает начальник милиции Энергодара Алексей Селиванов.

Так, накануне покушения на мэра в том же Энергодаре была задержана группа украинских диверсантов. Задачей этих негодяев было устраивать провокации с обстрелом российских военнослужащих прямо в населенных пунктах. Что неминуемо бы подвергло опасности жизни горожан.

Причем устраивать стрельбу боевики собирались с применением гранатомета. То есть город бы однозначно пострадал, если бы украинских террористов вовремя не задержали.

Уже стало правилом, что украинские спецслужбы стараются привлекать к диверсиям и терактам не только бывших военнослужащих, особенно прошедших так называемую «АТО», но и уголовников. То ли уголовники для укропов социально близкие, то ли просто психологически ближе и понятнее. К тому же у бандитов-рецидивистов обычно занижен порог уважения к жизням и здоровью мирных граждан.

Так было и в этот раз. Один из ключевых участников группы – местный уголовник с пятью судимостями. Другой – его сокамерник. И уже на усиление представителей криминального мира были направлены АТОшники и ВСУшники. На уголовников и их методы украинцы сделали ставку еще до прихода русских – оружие в рамках теробороны раздавалось в Энергодаре в первую очередь уголовникам и наркоманам.

Видимо, расчет был на то, чтобы не «защитить город от русских», а устроить террор с целью дестабилизации обстановки. Уголовникам и наркоманам украинские силовики раздавали оружие ночью, на овощебазе. Туда же теробороновцы приводили жертв, которых обвиняли в симпатиях к России.

После бегства украинских органов власти теробороновцы рассосались по домам, спрятав оружие, где могли. Именно это оружие и изымают сегодня правоохранители на освобожденных территориях. Восемь единиц автоматического оружия, патроны и гранаты были обнаружены на дому у 27-летнего боевика Артема. На первое время он получил команду не высовываться.

Однако, судя по всему, спустя три месяца после начала операции, украинские спецслужбы решили таки достать «козырь» из рукава. И командир группы, некий «Петрович», дал команду устраивать диверсии в поселке Днепровка, где российские военнослужащие раздавали гуманитарную помощь местным жителям.

Расчет двойной – попытаться убить военных и затерроризировать местных жителей, чтобы не думали брать у русских продукты и лекарства.

Банду уголовников усилили тероборонщиками, не имевшими (пока!) уголовного стажа. Их втянули в террор, пригрозив сообщить русским спецслужбам о том, что данные лица служили в теробороне и «АТО». И вместо того, чтобы отказаться от совершения теракта, глупые тероборонщики согласились на участие в провокации.

Одному из бывших ВСУшников Роману, призванному по повестке, даже поручили хранить и перевозить гранатомет. Причем в доме, где проживали его жена и три дочери. Информировать и наводить преступников должен был еще один тероборонщик Андрей. До вхождения в преступную группу он просто передавал украинцам информацию о передвижении российской бронетехники и военнослужащих, о расположении систем ПВО, защищающих Запорожскую атомную электростанцию.

Видимо, украинская «скамейка запасных» становится все короче. И спецслужбы киевского режима готовы привлекать к непосредственному совершению терактов даже наблюдателей. И это в общем хорошо. Потому что тех, кто готов поставить на карту жизнь ради режима Зеленского, на освобожденных территориях становится все меньше. Российские силовики задержали всю группу, изъяли оружие и проводят с арестованными следственные действия.