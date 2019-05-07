В этом году решается судьба западного проекта на Украине

07.05.2019, Киев, Игорь Петров

Посла США на Украине Мари Йованович преждевременно отзывают по причине завершения политического цикла.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, исполнительный директор направления «Международная политика» Украинского института анализа и менеджмента политики.

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«Я думаю, тут смысл в том, что нужно, чтобы с новым президентом с самого начала работал новый посол США. Это синхронизация. За первые месяцы работы нового президента в Украине станет более-менее понятно для США, как развивается политическая ситуация, какие задачи определить новому послу», – сказал Воля.

Он также полагает, что в этой истории может присутствовать определенный символизм, потому что не только завершается трехлетний период пребывания Мари Йованович в Украине в качестве посла, но и завершается в этом году период президентства Петра Порошенко.

«Украина вошла в новые реалии, к ней есть определенные требования и претензии. Йованович является достаточно мягким дипломатом. Я ожидаю, что будет более жесткий переговорщик, более требовательный. В этом году решается в каком-то смысле судьба западного проекта в Украине. Будут ли дальше продвигаться реформы, которые застряли где-то на трети пути, будет ли внешнеполитическая стабильность. Парламентские выборы выглядят более значимыми, чем президентские. Не исключаю, что новый посол может быть назначен довольно быстро, и уже будет присматриваться к игрокам и контактировать с ними», – резюмировал политолог.